Korpschef rekent op verantwoordelijkheidszin van ouders: “Jeugd houdt zich niet altijd aan de regels” Bart Kerckhoven

22 maart 2020

07u00 0

Korpschef Frank Van der Perre van de politiezone Rode (Drogenbos-Sint-Genesius-Rode-Linkebeek) richt zich in een bericht op de website van de zone tot iedereen die kinderen heeft. Hij doet een opmerkelijke oproep. “Als politiedienst zijn wij belast door de overheid met het toezicht op de naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus”, aldus Van der Perre. “Toch stellen we vast dat burgers zich niet altijd houden aan deze regels. Zo werd er ons op regelmatige basis gemeld dat kinderen en jongeren samentroepen of bijeenkomen op verlaten plaatsen, speel- en sportterreinen en andere locaties. Ik doe dan ook een oproep aan alle ouders om hun kinderen te sensibiliseren voor het gevaar dat hieraan verbonden is. Het is immers de verantwoordelijkheid van de ouders om het toezicht op hun minderjarige kinderen te verzekeren. Ik reken dan ook op jullie verantwoordelijkheidszin om erover te waken dat de maatregelen strikt worden nageleefd.”