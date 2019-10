Kind valt in slaap op tegelvloer van crèche: boze mama dient klacht in bij Kind en Gezin Bart Kerckhoven

11 oktober 2019

09u22 0 Sint-Genesius-Rode Een mama reageert geschokt op een foto die ze in handen kreeg van haar dochter die slaapt op de tegelvloer van een kinderdagverblijf in Sint-Genesius-Rode. Alexandra Van Rossum dient klacht in bij Kind en Gezin. De crèche kan wel openblijven maar er is een onderzoek gestart.

Alexandra Van Rossum doet haar verhaal in een Facebook-post: “Het dierbaarste wezentje voor ons op aarde wordt slapend achtergelaten onder een stoel met haar hoofdje eerst tegen de grond en half bloot op een koude tegelvloer!!! Ik ben zo razend en benieuwd wat hieraan gedaan zal worden... waar is de goede zorgende aard van de mens gebleven??”, schrijft ze boos.

Het waren de mensen van de crèche die de foto zelf doorstuurden naar de mama. Zij zagen er geen graten in maar Van Rossum liet al weten dat ze haar kind meteen weghaalde en een ander kinderdagverblijf gezocht en gevonden heeft. Vooral aan het feit dat het kind al spelend en zonder toezicht in slaap zou gevallen zijn, tilt ze zwaar. Van Rossum vertelt ook dat ze pas een antwoord zal krijgen van Kind en Gezin na drie tot zes maanden.

Woordvoerster Nele Wouters van Kind en Gezin bevestigt dat er een klacht is binnengelopen tegen het kinderdagverblijf. “We betreuren wel de media-aandacht want dat maakt het moeilijker om dit dossier op te volgen”, zegt Wouters. “We zoeken uit wat er juist gebeurd is maar er zijn op dit moment geen signalen om de crèche meteen te sluiten. Het spreekt wel voor zich dat de veiligheid van de kinderen centraal staat. Er is een dossier opgestart en indien nodig kunnen maatregelen getroffen worden. Deze zaak blijft dus ook helemaal niet drie tot zes maanden liggen. Op dit moment speelt dit zich af tussen Kind en Gezin en het kinderdagverblijf maar wanneer we conclusies trekken, zal er zeker gecommuniceerd worden naar andere betrokken partijen.”

De mensen van de crèche konden we nog niet bereiken voor commentaar.