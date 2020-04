Kim Gevaert steekt Rodenaren hart onder de riem in ludiek filmpje Tom Vierendeels

10 april 2020

11u47 0 Sint-Genesius-Rode Voormalig sprintster Kim Gevaert steekt haar ‘buren’ van Sint-Genesius-Rode een hart onder de riem in een ludiek filmpje. “Ook bij het gezin Mambo-Gevaert worden we een beetje helemaal zot in ons kot”, zegt ze. Maar ze zegt ook Rode te herontdekken tijdens gezinsuitstapjes.

Het filmpje verscheen woensdag op het YouTube-kanaal van eerste schepen Miguel Delacroix (IC-GB). “Ook wij worden een beetje helemaal zot in ons kot”, spreekt de voormalig Olympisch Kampioene en ereburger van Rode de kijkers toe. “We weten dat het niet gemakkelijk is dat jullie thuis moeten blijven en niet kunnen afspreken met vrienden, maar het is toch heel belangrijk om de maatregelen van de overheid vol te houden.”

Ze geeft ook aan wat haar gezin doet om de tijd te doden. “We proberen elke dag iets leuk te doen en proberen een hele leuke en chille familietijd van te maken”, luidt het. “We bewegen elke dag voldoende en herontdekken onze gemeente. Zo maken we eens een fietstochtje of gaan we lopen of wandelen.”

Eén van haar kinderen besluit het filmpje met de boodschap: “Blij in uw kot!”