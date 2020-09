Kenny Scheerens schenkt Rhodienne-De Hoek een punt tegen Voorde Appelterre door late gelijkmaker DRIES CHARLIER

20 september 2020

21u40 0 Sint-Genesius-Rode Derdenationaler Rhodienne-De Hoek heeft het seizoen geopend met een 2-2-gelijkspel op bezoek bij Voorde Appelterre. Het zag er lang naar uit dat Rhodienne-De Hoek met lege handen huiswaarts zou keren, maar in de slotminuut trapte kapitein Kenny Scheerens alsnog de gelijkmaker tegen de touwen.

“Tijdens het eerste kwartier zaten we niet goed in de wedstrijd en daardoor kwamen we al snel op een 1-0-achterstand”, doet verdediger Alec Faulkner de analyse. “Na het openingskwartier probeerden we meer te voetballen en zaten we ook korter en steviger op de man. Ons blok stond beter. Rond het halfuur kwam dan verdiend de 1-1 op het scorebord via Cannaerts.”

“In de tweede helft was het voor beide ploegen knokken voor de bal. Na een uur spelen ging de bal op de stip voor Voorde Appelterre. Zo kwamen ze ook terug op voorsprong. Na de 2-1 lieten we onze hoofden niet hangen en gingen we vol voor de gelijkmaker.”

Tevreden met het punt

Die gelijkmaker kwam er uiteindelijk in de allerlaatste minuut. “Appelterre kreeg, aangezien we met wat meer risico speelden, nog wat kansen, maar die werden niet afgemaakt. Uiteindelijk kwam onze gelijkmaker er in minuut 90 via een doelpunt van Scheerens.”

“Wat het gevoel is bij het punt? Het is natuurlijk geen overwinning, maar voor ons was het vooral belangrijk om onze eerste competitiewedstrijd niet te verliezen en dat is ons gelukt”, besluit Faulkner.

Goed aan het werken

Een glansrol was weggelegd voor kapitein Kenny Scheerens. “Uiteraard ben ik zeer blij met mijn late gelijkmaker”, zegt Kenny Scheerens. “Jacobs kreeg de bal aan de rechterkant en bracht voor. Ik kon controleren, nam de bal op de volley en verschalkte de doelman. We zijn zeker tevreden met het punt. Het was heel moeilijk voetballen op het slechte veld.”

“Daarnaast is een punt pakken op verplaatsing meestal wel goed. Zeker als promovendus is het tof om zo het seizoen te starten. Dit geeft zeker en vast vertrouwen voor het vervolg. Het geeft ook aan dat we goed aan het werken zijn. Of er meer in had gezeten? Zij hadden iets meer kansen als je heel de wedstrijd bekijkt”, besluit Scheerens.