Kenny Scheerens en Rhodienne-De Hoek zwaar de boot in tegen Zelzate: "Ze waren een klasse beter” DRIES CHARLIER

08 september 2020

15u36 0 Sint-Genesius-Rode Echt een wedstrijd werd het jammer genoeg voor Rhodienne-De Hoek afgelopen zondag tegen Zelzate (0-5) niet. Na een halfuur stond het al 0-4 en was de bekerwedstrijd gespeeld. Kapitein Kenny Scheerens omschrijft het als een goede les voor een jonge ploeg.

“Zelzate kwam vanaf de eerste minuut meteen hoog druk zetten, waardoor we in de problemen kwamen”, doet Kenny Scheerens het verhaal. “Na een individuele fout en een eerste hoekschop stond het na zeven minuten al 0-2. Nadien kwamen we beter in de wedstrijd en kon het 1-2 worden. In plaats daarvan werd het 0-3 en kort nadien maakte de snelle Antwi Manu er zelfs 0-4 van.”

“De wedstrijd was dus gespeeld aan de rust. Na de pauze zaten we beter in de wedstrijd, maar Zelzate is een klasse ploeg en kwam niet echt in de problemen. Op het einde maakte Antwi Manu er met zijn derde van de namiddag nog 0-5 van. Zelzate was een klasse beter dan wij. Een goede les voor onze jonge ploeg. Uiteraard zijn het ergens wel zware cijfers. Zonder individuele fouten verloren we misschien met minder, maar Zelzate is gewoon een uitstekende ploeg en dat moeten we ook kunnen toegeven.”

“Persoonlijk mag het nog iets meer zijn”

Ondanks de uitschakeling in de Beker van België heeft Rhodienne-De Hoek er een degelijke voorbereiding opzitten. “Die was inderdaad zeker niet slecht. Bepaalde zaken gaan steeds beter en daarop moeten we verder bouwen. Dit weekend spelen we tegen Stokkel een laatste vriendenmatch. De week nadien is het voor echt en moeten we er staan.”

“In het begin was het voor mij persoonlijk moeilijk om terug het matchritme op te pikken nadat we zo lang hebben stilgelegen. De laatste twee weken lukte het aardig. Zondag ging het iets minder omdat we weinig balbezit hadden. Het mag nog iets meer zijn, vind ik persoonlijk.”

Proeven van het niveau

Rhodienne-De Hoek deed het vorig seizoen schitterend in eerste provinciale. “Het is spijtig dat we het seizoen niet hebben kunnen afsluiten, want wie weet wat er nog mogelijk was. De titel was nog steeds haalbaar. Anderzijds gaat de gezondheid zeker voor. Wel kunnen we tevreden zijn met de promotie, wat een beloning was na het goede seizoen.”

“Dit seizoen willen we eerst en vooral proeven van het niveau, maar de ambities zijn zeker om ons te proberen redden. Als dat lukt, zou het meer dan een geslaagd seizoen zijn. Ik ken het niveauverschil nog niet goed dus is het niet evident om te oordelen. Als we elke week laten zien wat we in ons hebben dan kan alles. We beschikken over veel nieuwe spelers, vooral jonge gasten met veel potentieel en daar ben ik tevreden over.”