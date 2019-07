Jouw buurt is enkele kunstwerken rijker dankzij ‘Up.Lab – Claim Your Space’ Bart Kerckhoven

11 juli 2019

11u45 0 Sint-Genesius-Rode Wie wil kan de komende weken enkele nieuwe kunstwerken ontdekken in de buurt. Met Up.Lab gingen de voorbije maanden verschillende kunstenaars aan de slag om een stukje openbaar domein te ‘claimen’.

De jeugddiensten en de culturele diensten van het Pajottenland en de Zennevallei werkten samen voor het tweede ‘upcycle’-project van Up.Lab. Dit keer werden spullen gerecycleerd om er dus kunstwerken van te maken die onder het motto ‘Claim Your Space’ minstens een zomer lang te zien zal zijn. De werken zijn te bewonderen in Halle, Sint-Genesius-Rode, Beersel, Lennik, Gooik, Ternat en Dilbeek. De kunstenaars die hun creativiteit de vrije loop lieten zijn Balder Wyverkens, Bea Vansteenlandt, Björn Ghijssels, Clint Van Hoorebeeck, Eno Moonens, Etienne Beaucoup, Gwen Dubois, Inge Claessens, Jan Van Cauwenberge, Laura de Cloedt, Laurie Van Elsacker, Pjotr Cornelis, Sam De Ryck, Theo Dewit, Tibbe Jacobs, Wouter Defrancq. Het eindresultaat werd voorgesteld in de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode. Intussen is er al een interactieve kaart beschikbaar zodat iedereen op zoektocht kan in de streek naar de kunstwerken. De kaart is te vinden via deze link.