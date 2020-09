Jérémy Mukota en Rhodienne-De Hoek winnen laatste oefenpot: “Goede voorbereiding achter de rug” DRIES CHARLIER

14 september 2020

21u22 0 Sint-Genesius-Rode Rhodienne-De Hoek kon haar laatste oefenwedstrijd winnend afsluiten. De derdenationaler zette Stokkel met 1-0 opzij. Het was Jérémy Mukota die zich tot matchwinnaar kroonde. Rhodiene-De Hoek lijkt zo dus klaar voor de competitiestart van zondag tegen Voorde Appelterre.

“In het openingskwartier hadden we het een beetje moeilijk, maar ik vond wel dat we weinig kansen hebben weggegeven”, doet Jérémy Mukota het verhaal. “Na vijftien minuten kwamen we beter in de wedstrijd en onze organisatie stond ook goed. Een tiental minuten voor de rust kon ik de score openen. Een hoekschop van Scheerens kon ik vrijstaand aan de strafschopstip met het hoofd in doel verlengen.”

“Tijdens de pauze heeft de coach wat zaken bijgestuurd vooral om de goede organisatie te behouden. In de tweede helft waren er momenten waar we het moeilijk hadden en kregen we zelf een paar grote kansen.”

Leidersrol opnemen

Het bleef echter bij 1-0 en zo tankte Rhodienne-De Hoek vertrouwen voor de start van de competitie. “Zeker, ik vind dat we een goede voorbereiding achter de rug hebben. We hebben een jonge ploeg met niet veel ervaring, maar wel veel kwaliteit. Wij gaan als ploeg ons best doen om natuurlijk goed te starten aan deze competitie. Dit gaat zorgen voor nog meer vertrouwen.”

De 24-jarige Mukota wil als verdedigende middenvelder zijn steentje bijdragen. “Ik heb een beetje ervaring en wil hiermee de ploeg helpen. Ik moet wel nog beter communiceren om het hen zo makkelijker te maken. Samen met enkele andere spelers die al wat ervaring hebben, zal ik een leidersrol moeten opnemen. De organisatie moet er altijd staan en we moeten altijd trachten ons spel te spelen.”

Goede groepssfeer

Het is duidelijk dat Rhodienne-De Hoek een hechte groep vormt. Vorig seizoen bleek dat ook al een succesformule te zijn. “We hebben inderdaad echt een goede groepssfeer. Dat is natuurlijk belangrijk om samen goede resultaten neer te zetten en om voor elkaar te werken op het veld, zeker wanneer het eens wat minder loopt.”

“Het verhaal COVID-19 maakte het niet makkelijk omdat we niet wisten wanneer de competitie zou starten, maar we hebben ons snel en goed aangepast. Het vroeg net zoals bij elke ploeg wel wat tijd, maar we hebben hard gewerkt om klaar te zijn voor de eerste competitiewedstrijd. Hopelijk mogen er snel zoals voor corona veel supporters aanwezig zijn.”