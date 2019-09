Jaarmarktcomité steekt zaterdag voor het eerst stil vuurwerk af Bart Kerckhoven

27 september 2019

08u13 2 Sint-Genesius-Rode Zaterdag 28 september staat met stip genoteerd in de agenda van de Rodenaren want dan is het jaarmarkt in het centrum. Voor het eerst wordt een stil vuurwerk afgestoken.

“We kregen de voorbije jaren toch wat klachten binnen van inwoners over de geluidsoverlast”, zegt schepen Anne Sobrie (Engagement 1640). “Ook de dieren hebben last van het lawaai en daarom werd er extra geïnvesteerd om een stil vuurwerk te organiseren. Zo besteden we extra aandacht aan het dierenwelzijn.”

Aan woonzorgcentrum De Groene Linde kunnen mensen in de namiddag een roofvogelshow bewonderen. Ook dat is een primeur voor de jaarmarkt. Verder blijft het parcours dit keer ongewijzigd. Verschillende standhouders en verenigingen staan in het centrum klaar om de bezoekers te ontvangen. Het Kindervuur voert opnieuw voorstellingen en samen met het gemeentebestuur onthult de groep iets voor 15 uur een standbeeld voor stichter ‘nonkel’ Wim Savenberg.