Instituut in Rode schrijft ruimtevaartgeschiedenis: Satelliet Qarman ingezet in de strijd tegen ruimteafval Bart Kerckhoven

21 november 2019

15u52 1 Sint-Genesius-Rode Het von Karman Instituut (VKI) in Sit-Genesius-Rode wil ruimtevaartgeschiedenis schrijven. Binnenkort wordt een kleine satelliet gelanceerd die een terugkeer in de dampkring moet overleven en dat zou uniek zijn. “Met ons project kunnen we het ruimteafval in de toekomst beperken”, zegt projectmanager Amandine Denis.

De lancering van de zogenaamde nanosatelliet Qarman is gepland op 4 december. Op het von Karman Instituut tellen ze al af naar die datum. Twee jaar geleden werden al eens 36 kleine satellieten gelanceerd door het VKI en de Qarman hoorde daar toen ook al bij maar nu wordt de satelliet ingezet om baanbrekend werk te leveren. “We willen analyseren hoe puin uiteen valt als het de atmosfeer opnieuw binnenkomt”, vertelt Denis. “Nu valt een deel van het puin dat door de dampkring komt gewoon op de aarde. Daarom is het belangrijk dat we leren hoe een object door de dampkring gaat en desintegreert zodat de hoeveelheid puin vermindert. Als we de juiste materialen gebruiken kan ook het afval vermindert worden.”

Ruimteafval is een reëel probleem. De koers van het Internationaal Ruimte Station ISS is al verschillende keren aangepast omdat er ruimtepuin ontweken moest worden. Directeur van het VKI, Peter Grognard

Directeur Peter Grognard van het VKI is trots op het project. “Ruimteafval is een reëel probleem”, zegt Grognard. “De koers van het Internationaal Ruimte Station ISS is al verschillende keren aangepast omdat er ruimtepuin ontweken moest worden. Ons instituut heeft altijd al willen pionieren in de lucht- en ruimtevaart en we hopen dat met dit project ook nu weer te doen.”

Voor het zover is breken er nog bange momenten aan. Op 4 december wordt de Qarman gelanceerd en later zal het vanaf het ISS in een baan rond de aarde gebracht worden. “Er is lang geëxperimenteerd om er voor te zorgen dat de Qarman de terugkeer kan overleven”, zegt Denis. “Dat maakt deze satelliet uniek. Alles is al uitvoerig getest en normaal zal het toestel niet opbranden. We hebben op het moment dat de satelliet door de dampkring gaat wel slechts achttien minuten om alle nuttige gegevens op te halen. Nadien zal de satelliet neerstorten.” Of het project geslaagd is weten we pas binnen enkele maanden als Qarman teruggekeerd is.

De informatie die uit het experiment komt kan dan weer dienen om duurzamere materialen uit te vinden zodat satellieten langer kunnen meegaan. Maar ook voor de ontwikkelingen van andere ruimtetuigen kunnen de bevindingen interessant zijn. Voor het project werd samengewerkt met instellingen uit Italië en Frankrijk maar ook de Universiteit van Luik werd nauw betrokken. De satelliet, die iets meer dan vijf kilogram zal wegen, kost zo’n 1,2 miljoen euro.

Op het VKI wordt zondag tijdens een opendeurdag uitleg gegeven over het Qarman-project. Vierhonderd bezoekers krijgen dan een rondleiding in de gebouwen aan de Waterloosesteenweg. De opendeurdag is jammer genoeg al volzet. “We hopen volgend jaar opnieuw een opendeurdag te houden”, zegt directeur Grognard. “We merken dat er toch heel wat interesse is voor wetenschap en techniek. Zeker nu de STEM-richtingen op school belangrijker worden. We zijn een instituut met een rijke geschiedenis maar geloven ook in de toekomst en die ligt bij de studenten die wij hier elk jaar verwelkomen. Projecten als de Qarman zetten ons innovatieve onderzoeken alleen maar extra in de verf.