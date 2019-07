Inbrekers geklist tijdens actie van politie ‘Eén dag niet’, nu riskeren ze tot vier jaar cel WHW

14u08 0 Sint-Genesius-Rode Drie Albanezen riskeren tot vier jaar cel voor een twintigtal inbraken in heel Vlaanderen. Grappig toeval: ze werden opgepakt op de actiedag ‘Eén dag niet’, een actie tegen woninginbraken.

Op 26 oktober belde een bewoonster van een huis op de Zoniënwoudlaan dat ze in de tuin van de buren drie verdachte mannen had zien wandelen. De politie, die die dag net hun actiedag ‘Eén dag niet’ hield, kwam meteen ter plaatse en kon twee van hen inrekenen in de Driesbosstraat. Hun kompaan kon ontkomen. Zijn identiteit kon achterhaald worden toen in hun wagen zijn identiteitskaart werd aangetroffen. Hij werd geseind maar nog niet gevonden. Hij gaf dan ook verstek.

De twee anderen boden ter zitting hun excuses aan. “Ze hadden geen geld en wilden luxegoederen stelen om zo iets te verdienen”, aldus de verdediging. Uit onderzoek bleek dat ze alleen in Sint-Genesius-Rode eind oktober al 6 keer toesloegen. Hun modus operandi was steeds dezelfde. Met een schroevendraaier forceerden ze een raam of deur om vervolgens het huis te doorzoeken en enkele luxegoederen te stelen. Eerder hadden ze hetzelfde al meermaals gedaan over heel Vlaanderen. Zo sloegen ze ook toe in Lier, Brugge en Tienen. Het parket vorderde 40 maanden tegen de twee beklaagden die aanwezig waren. De nog steeds spoorloze man riskeert 4 jaar cel. Uitspraak eind juli.