Houthakseldam aan Kwadeplas beschermt tegen water- en modderoverlast Bart Kerckhoven

26 maart 2020

13u47 0 Sint-Genesius-Rode De erosiebestrijdingswerken aan de Kwadeplasstraat zijn klaar. Er werd een houthakseldam gebouwd die het regenwater en de modder kan tegenhouden bij felle regenbuien.

“De overlast is afkomstig van een sterk erosiegevoelig veld dat grenst aan de Bosstraat, en via een voetweg naar de Kwadeplasstraat en de Kwadebeek afloopt”, legt schepen voor Landbouw Miguel Delacroix (IC-GB) uit. De provincie Vlaams-Brabant investeerde 9.472,26 euro in het project. De houthakseldam van tachtig meter lang vertraagt het afstromend water en de meespoelende grond kan erachter bezinken. Om onderspoeling te voorkomen werd de dam ongeveer 20 centimeter ingegraven. Het water kan ter plaatse in de grond sijpelen, wat dan weer positief is met het oog op de zomerse droogteperiodes. De organisatie Pro Natura uit Roosdaal legde de dam aan. De landbouwer die het veld bewerkt, zal ook nog een grasstrook aanleggen.

Erosiepoelen

De gemeente Sint-Genesius-Rode nam eerder al maatregelen om erosieproblemen in de gemeente op te lossen. Zo werden vijf erosiepoelen, gecombineerd met acht houthakseldammen en grasstroken, aangelegd, om de woningen langs de Priorijlaan en de IJsvogellaan te beschermen. “De maatregelen kaderen in ons totale waterbeleid”, zegt schepen Delacroix. “Het regenwater wordt bijgehouden op de plaats waar het valt en kan infiltreren of vertraagd aflopen. Het is niet meer de bedoeling om regenwater af te voeren via de rioleringsstelsels. De natuurlijke buffering zorgt ervoor dat wij minder moeten investeren in de aanleg van dure betonnen bufferbekkens en in het ruimen van riolering na overstromingen.”