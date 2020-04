Herman Van Rompuy spreekt Rodenaren moed in: “We moeten er het beste van maken” Bart Kerckhoven

28 april 2020

13u26 0 Sint-Genesius-Rode Voormalig Europees president Herman Van Rompuy heeft een videoboodschap opgenomen voor de Rodenaren. Van Rompuy is ereburger in zijn thuisgemeente Sint-Genesius-Rode en het gemeentebestuur vroeg hem om de inwoners moed in te spreken.

“Niemand van ons had ooit vermoed dat we zeven weken thuis zouden moeten blijven”, vertelt Van Rompuy. “En toch is het nodig gebleken: duizenden mensen zijn besmet. Duizenden mensen hebben het leven verloren waarvan ook een aantal in onze eigen gemeente. Sommigen werken minder, sommigen werken helemaal niet meer en velen vrezen voor hun job. En ouders hebben het ook niet gemakkelijk. Vooral ouders met kleine kinderen. En toch moeten we er het beste van maken.” Van Rompuy ziet namelijk ook voordelen in de crisis. “We leven dichter bij mekaar en we leven trager bij mekaar. We wandelen meer en we fietsen meer”, aldus de oud-politicus die zijn boodschap ook in het Frans meegaf. Eerder ging Kim Gevaert, die ook ereburger is, hem al voor.

