Herinrichting Zoniënwoudlaan en sloop oude rusthuis blikvangers in meerjarenplan Bart Kerckhoven

18 december 2019

13u28 4 Sint-Genesius-Rode De gemeente voorziet de komende jaren heel geld voor nieuwe investeringen. Zo wordt onder andere de Zoniënwoudlaan heringericht en wordt het oude rusthuis op de OCMW-site gesloopt zodat er een nieuw project kan gebouwd worden.

Voor de herinrichting van de Zoniënwoudlaan wordt 4,3 miljoen euro voorzien. Het schepencollege rekent wel op 2 miljoen euro subsidies. De bedoeling is om de drukke doorgangsweg veiliger te maken voor alle weggebruikers. Zo worden er veiligere fietspaden voorzien. Ook aan rioleringswerken wordt veel budget besteed. Zo kost de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Bevrijdingslaan en omgeving 3,5 miljoen euro. Voor andere rioleringswerken wordt nog eens 1.980.000 euro voorzien.

Rode wil ook zogenaamde strategische gelegen gronden aankopen. “Het gaat bijvoorbeeld om gronden langs de Zoniënwoudlaan die we kunnen gebruiken wanneer we de laan heraanleggen”, legt burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) uit. “Maar het kan ook om gebouwen gaan. We hebben vaak een voorkooprecht en dat willen we de komende jaren waar nodig ook benutten.” De wijk Middenhut wordt ook heringericht en daarvoor is 2 miljoen euro voorzien.

Rusthuis

Binnen het OCMW wordt ook fors geïnvesteerd. Voor het oude rusthuis is liefst 7 miljoen euro voorzien. “We willen het oude gebouw slopen”, zegt Rolin. “In de plaats willen we dan een nieuw project realiseren met vier verdiepingen en een ondergrondse parking. Op het gelijkvloers kan een multifunctionele ruimte ingericht worden voor onder andere verenigingen maar ook een kinderopvang is mogelijk. Daarboven willen we nog woongelegenheden inrichten. In welke vorm wordt nog besproken met het OCMW.”

Verder wordt er nog geïnvesteerd in de bouw van twaalf sociale appartementen aan de Boomgaardweg (2,8 miljoen euro), een project met twee lokale opvanginitiatieven en vier sociale appartementen (1,6 miljoen euro) en ook voor het aanpassen van bestaande sociale woningen (674.000 euro) en de renovatie van assistentiewoningen (500.000 euro) is geld voorzien.

De gemeentekas zal ook na die investeringen niet geplunderd zijn want zes jaar geleden was er in Sint-Genesius-Rode 11,1 miljoen euro in kas. Dit keer is dat 30,4 miljoen euro. Onder andere de verkoop van het waternet aan De Watergroep heeft dat bedrag de voorbije jaren doen aandikken.