Gemeenteraad steunt familie Cardoso: “Kinderen zouden niet uitgewezen mogen worden” Bart Kerckhoven

03 maart 2020

21u39 0 Sint-Genesius-Rode De gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode keurde dinsdagavond de motie goed om de familie Cardoso, die dreigt uitgewezen te worden, te steunen. De raad vraagt aan de federale overheid om rekening te houden met de kinderen die hier opgroeiden en de familie niet terug te sturen naar Brazilië. De motie werd wel niet unaniem goedgekeurd. Drie raadsleden onthielden zich.

Enkele tientallen sympathisanten trokken naar de raadzaal dinsdagavond om er de buitengewone gemeenteraad bij te wonen. Die was er gekomen nadat een petitie meer dan zevenduizend keer ondertekend werd waarin om de vrijlating van de familie werd gevraagd. De initiatiefnemers wilden ook dat de gemeenteraad zich uitsprak. De familie was aanwezig toen de motie besproken en aangenomen werd. Flavio (30) en Elsimeiry (36) zaten met Miller (11), Anthony (6) en Otavio (4) op de eerste rij. “Het is een opluchting voor de kinderen”, aldus Philippe Gottenbos, die zich al sinds december inzet om de uitwijzing van de familie tegen te houden. “Zij zijn door de hel gegaan en werden opgesloten met hun ouders. Dit kan toch niet in ons land? Ze zijn hier geboren en gaan hier naar school. Het wordt tijd dat ze dat opnieuw normaal kunnen doen. Het is vooral belangrijk dat er een positieve boodschap wordt uitgestuurd naar de instanties dat zulke dingen niet meer mogen gebeuren.”

Twee maten en gewichten

Niemand stemde tegen maar er waren wel drie raadsleden die zich onthielden. Eén van hen was Patrick De Cauwer, die dat ook motiveerde. “De voorbije jaren werd meer dan één gezin uit Sint-Genesius-Rode het land uitgezet”, aldus De Cauwer. “Het ging om kinderen die schoolliepen in Wauterbos. Ik heb persoonlijk weet van een Syrisch gezin dat op de Terheydestraat woonde en moest terugkeren. En er was ook een Ecuadoriaanse én een Braziliaanse vrouw die werden uitgewezen. Hiervoor hebben de gemeente, het schepencollege en het OCMW geen motie gestemd en geen brief gestuurd. Dit zijn dan ook twee maten en twee gewichten. Deze materie behoort ook niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Er is ook de scheiding der machten en er bestaan procedures om dit alles te regelen. Het bewijs is er: de advocate heeft de vrijlating van het gezin bekomen zonder tussenkomst van de gemeente. De vader heeft hier ook een verpletterende verantwoordelijkheid: als hij er niet in slaagt om na meer dan elf jaar de geschikte papieren voor te leggen, dan heeft hij zijn gezin in een precaire situatie gebracht.”

Burgemeester Pierre Rolin repliceerde ook. “Ik kan er niet mee akkoord gaan, maar ik respecteer uw mening", aldus Rolin. “Onze motie draait vooral om de kinderen. Ze wonen al hun hele leven in Sint-Genesius-Rode. In een ideale wereld zou de wetgever met gelijkaardige gevallen rekening moeten hebben gehouden. Dan zouden kinderen die hier geboren zijn niet zomaar uitgewezen worden. De kinderen van de familie Cardoso zijn net als onze kinderen en daarom leggen we deze motie voor.”