Gefrustreerde verhuurder moet zich psychisch laten begeleiden na incident WHW

09 oktober 2019

16u51 0 Sint-Genesius-Rode Een dertiger uit Sint-Genesius-Rode is veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel voor verboden wapenbezit, bedreigingen en gewapende weerspannigheid. De man bedreigde de politie nadat deze was tussengekomen voor een verhit incident tussen hem en een van zijn huurders. De man moet zich van de rechter psychisch laten begeleiden en een zinvolle dagbesteding zoeken.

18 september 2018 was een bewogen dag in het leven van D.D. Overdag was het al tot een hoogoplopende discussie gekomen met een Congolese vrouw die een appartement van hem huurde. De achterstallige huurgelden van de vrouw waren opgelopen tot 13.000 euro en voor de man was de maat vol. Hij had haar elektriciteit afgesloten en haar met gebalde vuisten bedreigd. De vrouw belde de politie en even later belden ze aan bij hem thuis. Aanvankelijk verliep alles vlot. Hij ontkende de bedreigingen, maar gaf toe dat de huurachterstal hem irriteerde. Toen de agenten hem vertelden dat hij via andere wegen, zoals het vredegerecht, zijn geld moest halen, knapte er iets bij de man.

Alarmpistool

Hij gedroeg zich eensklaps zeer nerveus en stamelde dat ‘als het zo moet gaan, dan kon hij zich beter door de kop schieten’. Daarna haalde hij ook effectief een wapen tevoorschijn en richtte het in de richting van de agenten. Deze trokken hun wapen en zochten meteen dekking. De man ging ondertussen terug naar binnen en deed alsof er niets gebeurd was. Uiteindelijk kon hij even later probleemloos ingerekend worden. Uiteindelijk bleek zijn wapen een alarmpistool te zijn dat nog toebehoorde aan zijn overleden vader. De rechter besloot hem een straf met uitstel te verlenen maar eiste wel dat de man zich psychisch liet begeleiden en een zinvolle dagbesteding zou zoeken.