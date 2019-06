Geertrui Windels nieuwe voorzitster van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei Bart Kerckhoven

18 juni 2019

17u27 0 Sint-Genesius-Rode Voormalig schepen in Sint-Genesius-Rode en huidig provincieraadslid Geertrui Windels (CD&V) is de nieuwe voorzitster van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

Op maandag 17 juni werd de nieuwe raad van bestuur en het dagelijks bestuur van het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei voorgesteld. De nieuwe voorzitster blikte even terug op haar eerste kennismaking met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. “Ik had in 2013 de kans én het genoegen om als schepen van milieu , Sint-Genesius-Rode te laten instappen in dit Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei,” vertelt ze. “Ik stond perplex van de dynamiek die dit team aan de dag legde. Onmiddellijk werd een project uitgewerkt om een verwaarloosde boomgaardsite te valoriseren. Er werden Europese subsidies gevonden, het gemeentebestuur, landbouwers, natuurvrienden, schoolkinderen, beschutte werkplaats … iedereen werd mee op sleeptouw genomen en een mooi biodivers, educatief en recreatief project kwam tot stand en dat, binnen de 2 jaar. Vandaar mijn credo: samen met verenigde krachten ons prachtige landschap verder valoriseren en veilig stellen voor de toekomst.” Samen met provincie Vlaams-Brabant, zeventien aangesloten gemeenten (Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat), Vlaanderen en verschillende verenigingen voor natuur en landschap, recreatie en toerisme, erfgoed, landbouw en jacht zet het Regionaal Landschap in op natuurinrichting, historische landschapszorg, agrarisch natuurbeheer, natuureducatie en natuurrecreatie.