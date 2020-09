Fietser (77) zwaargewond na aanrijding op Hallesteenweg Tom Vierendeels

22 september 2020

18u46 3 Sint-Genesius-Rode Een 77-jarige fietser is dinsdagnamiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Hallesteenweg in Sint-Genesius-Rode. Het parket Halle-Vilvoorde werd verwittigd, maar stuurde geen verkeersdeskundige ter plaatse.

“De fietser zou plots de weg hebben overgestoken”, vertelt parketwoordvoerster Carol Vercarre. “Een aankomende autobestuurder kon een aanrijding niet meer voorkomen. Bij de autobestuurder is geen sprake van alcohol achter het stuur of overdreven snelheid. Omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk zijn en er verschillende getuigen waren, werd er geen verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd.” Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de toestand van het slachtoffer evolueerde, is niet duidelijk. De steenweg was door het ongeval een tijdlang in beide richtingen versperd.