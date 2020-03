Fietsdieven op heterdaad betrapt: tot 8 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

23 maart 2020

11u31 0 Sint-Genesius-Rode Twee mannen die aan het station van Sint-Genesius-Rode een fiets zouden hebben willen stelen, riskeren celstraffen van 5 en 8 maanden.

Een getuige verwittigde op 21 december een patrouille dat twee mannen een fiets uit de fietsenstalling aan het stelen waren. Toen de politie aan het treinstation ter plaatse kwam, stoven de verdachten ervandoor. Ze konden enkele straten verderop in een tuin worden opgepakt. De twee mannen beweerden bij hoog en bij laag dat ze niets met de poging tot diefstal te maken hadden, hoewel ze door een getuige werden herkend.

“Mijn cliënt was illegaal in het land”, aldus de advocaat van een van de beklaagden. “Daarom dat hij op de vlucht sloeg toen hij de politie zag.” Ook de advocaat van de tweede beklaagde vroeg de vrijspraak. “Het enige element is de verklaring van een getuige. Op basis van twijfel moet mijn cliënt worden vrijgesproken.” Eén van hen liep eerder al een veroordeling op voor diefstal. Bij zijn arrestatie bleek bij één van de mannen nog een bevel tot gevangenneming open te staan om zijn opgelopen straf van 18 maanden uit te zitten. Uitspraak op 6 april.