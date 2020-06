Eindelijk veroordeeld na 19 pv’s voor smaad: 3 maanden cel met uitstel Wouter Hertogs

22 juni 2020

11u59 0 Sint-Genesius-Rode Een man die met de regelmaat van de klok overlast veroorzaakt in Sint-Genesius-Rode is veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel.

Scheldpartijen, beledigingen, beschadigingen. Het is bijna dagelijkse kost voor een 25-jarige man uit Sint-Genesius-Rode. Sinds 2016 werden maar liefst 19 processen-verbaal voor smaad tegen hem opgesteld. In januari 2019 was het opnieuw prijs. Hij beledigde en bedreigde enkele politie-inspecteurs toen die naar de school van zijn jongere broer waren afgezakt omdat die daar een resem beschadigingen had toegebracht.

Een maand later zou hij opnieuw enkele politiemensen hebben uitgescholden toen die toevallig in zijn straat een opdracht aan het uitvoeren waren. In juli van dat jaar kon hij zich opnieuw niet beheersen. Eerst belde hij zelf de politie op omdat zijn buren voor geluidsoverlast zorgden. Toen de agenten ter plaatse kwamen ontstak hij in woede en schold hij hen uit. “Mijn cliënt heeft zich inderdaad foutief uitgedrukt, maar hij heeft nooit de bedoeling gehad om de politiemensen te kwetsen. Hij is taxichauffeur en we willen zijn strafblad blanco houden. We vragen de rechtbank dan ook om een werkstraf op te leggen”, had de verdediging tijdens de behandeling van de zaak gepleit. De rechtbank vond dat er paal en perk moest gesteld worden aan het gedrag van de man en legde hem een gevangenisstraf van 3 maanden op, weliswaar met uitstel.