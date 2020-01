Eindelijk digitaal stemmen in Sint-Genesius-Rode: Goed nieuws voor de kiezer én voor de kandidaten Redactie

14 januari 2020

13u08 0 Sint-Genesius-Rode De Rodenaren zullen deze legislatuur voor het eerst digitaal kunnen stemmen. Dat er eindelijk met de computer gestemd kan worden is goed nieuws voor de kiezers omdat het in de stembureaus dan vlotter verloopt, maar ook de telbureaus zullen nu veel sneller klaar zijn.

In Sint-Genesius-Rode is het op verkiezingsdag meestal al ver na middernacht voor er echte resultaten bekend zijn omdat er nog met papier en potlood gestemd wordt. In het meerjarenplan werd in 2023 175.000 euro voorzien om te investeren in elektronische stemapparatuur.

“We baseren ons daarvoor op de informatie van de gemeente Wemmel”, legt burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) van Sint-Genesius-Rode uit. “Die gemeente kan je met Rode vergelijken en daar hebben ze dat bedrag moeten investeren.” De bedoeling is dat in de achttien stembureaus in Sint-Genesius-Rode telkens drie stemcomputers geplaatst worden. De prijs voor de aankoop kan wel nog schommelen omdat de kans bestaat dat een andere leverancier de apparatuur levert vanaf 2024.

