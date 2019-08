Eikenbosstraat in Sint-Genesius-Rode nog niet aangelegd, maar bewoners nu al ontevreden over... Strook dolomiet van 40 centimeter Bart Kerckhoven

15u15 0 Sint-Genesius-Rode De bewoners van de Eikenbosstraat in Sint-Genesius-Rode hebben binnenkort een nieuwe straat voor de deur maar ze zijn nu al ontevreden over het resultaat. Een strook dolomiet is de oorzaak van de boosheid. “Het onkruid zal hier vrij spel hebben,” zegt bewoner Alain Panneels. Het gemeentebestuur houdt voet bij stuk. “We werken met overheidsgeld”, zegt schepen Miguel Delacroix (IC-GB). “Op maat van elke inwoner een straat aanleggen is onmogelijk en onbetaalbaar.”

In de Eikenbosstraat en omgeving zijn al maanden grote werken aan de gang om het afvalwater en het regenwater voortaan gescheiden af te voeren. Nu het einde van die werf in zicht komt roeren verschillende bewoners van de Eikenbosstraat zich. De straat zal er mooi bijliggen maar een deel van die straat krijgt wel geen klinkers. “Onbegrijpelijk”, zucht bewoner Alain Panneels.

Vrees voor onkruid

“Een strook van veertig centimeter zal niet beklinkerd worden. In de plaats wordt daar voor dolomiet gekozen. Toen deze huizen hier eind jaren zeventig en begin jaren tachtig gebouwd werden bleef die strook onaangeroerd. We hebben dan maar zelf daar dolomiet in gegooid en sommigen plaatsten zelfs kasseistenen Nu de straat eindelijk heraangelegd wordt hadden we verwacht dat alles nu betegeld zou worden maar blijkbaar gaat de gemeente alles opnieuw vullen met dolomiet. Binnen de kortste keren staat er onkruid. Dan vraagt dus opnieuw meer onderhoud .Donderdag was hier nog overleg gepland met de mensen van de gemeente maar we hebben niemand gezien. We stonden hier voor niets buiten te wachten. Ik vind het jammer dat er gewoon geen rekening met ons gehouden wordt.”

Schepen van Openbare Werken Miguel Delacroix (IC-GB) stelt dat er goede redenen zijn om de strook in dolomiet te behouden. “We werken hier met overheidsgeld”, zegt Delacroix. “Dat is ook geld van alle belastingbetalers. Als we zo in elke straat elke bewoner apart zijn zin zouden geven dan wordt een straat aanleggen gewoon onbetaalbaar. De ene bewoner wil dolomiet en de andere wil klinkers. Waar gaat dat eindigen. Sinds ik schepen ben maakte ik zo’n discussies in heel wat straten al mee. Eén keer raakten we het uiteindelijk eens over welke steentjes zouden gebruikt worden tot dan weer de kleur een discussiepunt werd. Daarom hakken we nu de knoop op deze manier door. Maar er is nog een andere goede reden waarom we die strook behouden. Infiltratie van het hemelwater in de grond is erg belangrijk geworden. We willen niet alles verharden en een strook met dolomiet laat dus het water toch nog in de grond sijpelen. We houden trouwens wel rekening met de bewoners. Zo zullen we de overgang naar de opritten wel aanleggen in het materiaal dat er door de bewoners gebruikt werd.”