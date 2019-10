Eerstejaars Onze-Lieve-Vrouwinstituut vieren OLWeen met workshops en griezeltocht Bart Kerckhoven

24 oktober 2019

14u18 2

Halloween is de gelegenheid bij uitstek voor het Onze-Lieve-Vrouwinstituut om de eerstejaars van de school wat dichterbij mekaar te brengen. En dus wordt er al voor de zevende keer OLWeen gevierd. Tijdens die tweedaagse overnachten de kinderen op school. Donderdag zijn ze aan de slag tijdens verschillende workshops. Zo maken ze pompoensoep, knutselen ze spookjes in elkaar en bereiden ze een griezelige show voor waarmee ze ’s avonds hun ouders in de kloostertuin naar huis griezelen voor ze dan nadien zelf op griezeltocht trekken. Vrijdag staat er nog een quiz en een film op het programma en sluit een groot OLWeen-spel de tweedaagse af.