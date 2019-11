Eerste minister Wilmès (MR) daagt op voor gemeenteraad: “Drukke agenda maar als het lukt ben ik graag aanwezig” Bart Kerckhoven

14 november 2019

06u37 2 Sint-Genesius-Rode Eerste minister Sophie Wilmès daagde gisterenavond op voor de gemeenteraad in haar thuisbasis Sint-Genesius-Rode. Daar is ze lid van de Franstalige eenheidslijst IC-GB. Haar aanwezigheid was best opvallend omdat je niet meteen zou verwachten dat de premier van het land nog tijd zou maken voor een gemeenteraad en al zeker niet voor een zitting met amper zes punten op de agenda.

Wilmès boog zich mee over een nieuw schoolreglement, een budgetwijziging een de agenda van een paar intercommunales. “Ik heb een drukke agenda maar als die het toelaat ben ik graag aanwezig op de gemeenteraad”, vertelde Wilmès achteraf. “Dat was al zo toen ik minister van Begroting was al moet ik toegeven dat ik de voorbije maanden amper tijd had voor de gemeenteraad.” Na afloop ging ze graag met enkele raadsleden die om een selfie vroegen op de foto. In de coulissen hielden enkele veiligheidsagenten wel een oogje in het zeil.



Leden van het Taal Aktie Komitee (TAK) voerden twee weken geleden nog actie in Rode tegen de aanstelling van Wilmès als eerste minister. Er waren vermoedens dat TAK misschien ook zou opdagen voor de gemeenteraad maar uiteindelijk was dat niet het geval.

