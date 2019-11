Eerste Jeugddag in de Boesdaalhoeve vindt nu zondag plaats Bart Kerckhoven

15 november 2019

Sint-Genesius-Rode

In gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve vindt op zondag 17 november voor het eerst een Jeugddag plaats. Kinderen kunnen vier kamers ontdekken. Er is een ‘gaming room’ met oude en nieuwe spelconsoles, een high-end VR-kamer waar je in de virtuele realiteit kan duiken, een ‘mystery room’ waar mentalist Teppe enkele mini-optredens zal geven en een laboratorium waar workshops rond technologie georganiseerd worden. Daar staat bijvoorbeeld een mobiele drukpers maar kunnen ook zenuwspiralen of robots gemaakt worden. De jeugddag vindt plaats van 14 uur tot 18 uur en is gratis.