Eerste identiteitskaarten met vingerafdrukken worden volgende week afgeleverd Bart Kerckhoven

27 januari 2020

11u45 3

Op het gemeentehuis van Sint-Genesius-Rode worden vanaf volgende week nieuwe identiteitskaarten afgeleverd aan inwoners van wie de kaart aan vervanging toe is. Het gaat om een document waarbij de foto voortaan links staat en waarvoor ook vingerafdrukken afgestaan moeten worden. Dat moet identiteitsfraude voorkomen. In de achterkant van de kaart is nog een geperforeerde foto van de houder gegraveerd en dat is dan weer een wereldprimeur. De gemeente Sint-Genesius-Rode is één van de pilootgemeenten waar de nieuwe identiteitskaarten verdeeld worden. Als alles goed gaat zal de identiteitskaart later verdeeld worden in de rest van Vlaanderen.