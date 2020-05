Drie rosés op Aperhode brengen man voor politierechtbank Tom Vierendeels

19 mei 2020

11u04 0 Sint-Genesius-Rode Een avondje uit naar Aperhode heeft een man voor de Halse politierechtbank gebracht. Onderweg naar huis werd hij tegengehouden door de politie en legde een positieve alcoholtest af. De rechter doet pas uitspraak nadat ze resultaten van nieuwe bloedanalyses heeft gezien.

De beklaagde was op 24 mei 2019 naar Aperhode in Sint-Genesius-Rode getrokken waar hij drie glazen rosé dronk. Volgens zijn advocaat ging hij toen door een slechte periode. “In februari werd hij ontslagen en daarvoor zat hij ook met een echtscheiding”, sprak de advocaat. “Hij had niks gegeten en had die drie glazen wat onderschat. Hij heeft overigens maar één keer kunnen blazen en de kans op een tweede of derde poging is hem ontnomen omdat de agenten een noodoproep ontvingen. Mijn cliënt wil met bloedanalyses bewijzen dat zijn slechte periode achter de rug is en hij niet meer drinkt. Hij heeft intussen bijvoorbeeld een nieuwe job.” De rechter besloot om te wachten op de bloedresultaten en zal daardoor later uitspraak doen.