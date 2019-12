Dit weekend Kerstmarkt in Rode: Kerstman komt langs en Udo treedt op voor het goede doel Bart Kerckhoven

10 december 2019

Dit weekend vindt de jaarlijkse kerstmarkt plaats in het centrum van Sint-Genesius-Rode. Op zaterdag 14 en zondag 15 december valt er heel wat te beleven op het Dorpsplein en op de parking naast de speeltuin. Er zullen 45 kerstchalets opgesteld staan. Zaterdag start het evenement om 15 uur met een optreden van de BroeksBandBrothers. Kinderen kunnen zich laten schminken in de riddertent waar ook een goochelaar voor show zorgt. Om 16 uur is er een jongleeracht en om 20 uur treedt Udo op in de Genesiuskerk. Voor het eerst is het concert in de kerk betalend maar daar is een goede reden voor want de opbrengst gaat naar de vzw Bednet dat het mogelijk maakt dat kinderen die ziek zijn van thuis uit toch les kunnen volgen. Kaarten kunnen besteld worden via www.deboesdaalhoeve.be. Op zondag is de kerstmarkt open van 14 uur tot 19 uur en is er voor de kinderen opnieuw animatie in een riddertent. De kerstman komt ook op bezoek.