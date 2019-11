Dieven in de cel na inbraak in stationsbuurt Bart Kerckhoven

28 november 2019

De politie van de zone Rode heeft twee mannen opgepakt die maandagavond in de stationsbuurt van Sint-Genesius-Rode een inbraak pleegden. Omstreeks 19 uur sloegen de mannen toe. Er verdwenen sieraden. Kort na de feiten liepen er meldingen binnen bij de politie over verdachte personen die rondhingen in de buurt. Ter hoogte van het station werden de twee verdachte tegengehouden door een politieploeg. Ze konden geen zinnige uitleg geven voor hun aanwezigheid en in hun wagen vonden de politiemensen ook nog eens bezwarend materiaal. Ook op de plaats van de inbraak kon een link gelegd worden met de daders. De mannen werden verhoord en ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde. De onderzoekrechter besloot hen uiteindelijk onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.