Dieter Van Dionant en Rhodienne-De Hoek beginnen zondag aan nieuwe uitdaging: “Willen ons tonen in het nationale voetbal” DRIES CHARLIER

17 september 2020

11u09 0 Sint-Genesius-Rode Eindelijk. Dat gevoel overheerst toch bij Rhodienne-De Hoek. De nieuwkomer in derde amateur begint na een lange voorbereiding zondag aan het nieuwe seizoen. Het trekt met vertrouwen naar Voorde Appeltere.

“De lange voorbereiding kwam voor ons als een geschenk”, zegt trainer Dieter Van Dionant. “We hebben een zeer jonge groep met een geweldige mentaliteit. Elke week zien mijn T2 Mick Paulissen en ik onze groep stappen zetten. De analyse van de voorbereiding is vrij simpel. Voor ons is het bouwen. Niets moet en alles mag.”

“Elke vrije woensdagavond hebben we gebruikt om de reeks te leren kennen en gingen we oefenwedstrijden bekijken. Ik zag een enorm niveauverschil met eerste provinciale. De snelheid van uitvoering ligt geweldig hoog.”

Enorme leerschool

“Of dat verschil me afschrikt? Ik weet dat we voor een eersteprovincialer een zeer goede ploeg hadden. In derde amateur ben ik ervan overtuigd dat de groep enorm veel stappen zal zetten. We gaan er elke match vol voor en zien wel waar we eindigen. We moeten het bekijken als een enorme leerschool en mooi uithangbord voor onze club.”

“Als deze groep zo blijft trainen en die mentaliteit ook in wedstrijden gaat opbrengen dan zullen de resultaten volgen. Of er druk is? Druk om het goed te doen is er altijd, maar we leven ontspannen en met veel goesting toe om ons te tonen in het nationale voetbal. Rhodienne-De Hoek staat na veertien jaar terug op de nationale voetbalkaart. We gaan ons uiterste best doen om de club daar te houden.”

Niet afwachtend spelen

“We mogen niet vergeten dat we drie jaar geleden nog in tweede provinciale zaten. Het is ook zo dat we twaalf eigen opgeleide spelers in onze kern tellen, waarmee we op dit niveau uniek zijn en daar zijn we uiteraard fier op. Als trainer is het een ongelooflijke eer om de stap te maken naar het nationale voetbal met de club die ik altijd een warm hart zal toedragen.”

“Wat onze aanpak zal zijn? We begonnen in de voorbereiding één keer afwachtend en met veel respect aan de wedstrijd tegen het superieure Zelzate (0-5). Het was de enige match waar we met de billen bloot gingen en daar hebben we uit geleerd. We staan al jaar en dag voor verzorgd attractief voetbal. Dat gaan we nu ook in nationale proberen brengen.”