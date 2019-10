Dertigste keer voor de rechter: vrouw bracht met ingetrokken rijbewijs kinderen naar school en verstopte zich achter haag voor politie Tom Vierendeels

Sint-Genesius-Rode Een vrouw verscheen woensdag voor de dertigste keer voor de politierechtbank, deze keer voor het rijden met een ingetrokken rijbewijs. Dat is overigens al vier keer het geval geweest. De politie dacht haar betrapt te hebben toen ze zich verstopte achter de wagen, maar zelf legt ze bewijzen voor die aantonen dat ze niet reed.

Het was een agent die op 22 februari vorig jaar bezig was met schooltoezicht in Rode die een Vito een straat zag indraaien. “Dat staat te lezen in het aanvankelijk proces-verbaal”, pleitte de advocaat van de vrouw. “Op dat moment had hij het vermoeden dat mijn cliënte aan het stuur zat. De politie zag haar nadien met haar twee kinderen de school naar binnen gaan” De vrouw haar rijverbod van zes maanden startte de dag voordien. Bovendien moest ze ook slagen voor de vier proeven.

De politie reed vervolgens voorbij de straat, maar de vrouw zou zich op dat moment verstopt hebben achter een haag. Wanneer ze een tweede keer passeerden leek ze zich te verschuilen tussen de wagen en die haag. “Maar er waren problemen met de batterij van de wagen waardoor die getakeld moest worden”, ging de advocaat verder. “Ze was op dat moment de papieren uit het handschoenenkastje aan het nemen. Ik kan u de factuur van die takeling voorleggen. Bovendien was het haar echtgenoot die naar de school gereden was, waarvan we ook een verklaring hebben. Door de panne is een collega hem aan die school komen ophalen en die man heeft ook een verklaring afgelegd.” De rechter neemt de zaak in beraad en zal op 6 november uitspraak doen.