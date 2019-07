De Kameroade van Ro organiseren tweede editie van het Bal van Ro in Cultureel Centrum Wauterbos Bart Kerckhoven

02 juli 2019

08u01 5 Sint-Genesius-Rode De Kameroade van Ro breien een vervolg aan hun bal dat ze vorig jaar voor het eerst organiseerden.

Op 22 september 2018 organiseerde vzw De Kameroade van RO een ‘Bal van Ro’ in het Cultureel Centrum Wauterbos in Sint-Genesius-Rode. Door de grote opkomst kon een mooi bedrag geschonken worden aan de lokale afdeling van het Rode Kruis. “We kregen vorig jaar zo veel positieve reacties van de aanwezigen dat we niet anders kunnen dan ook in 2019 een Bal van Ro te organiseren”, zegt voorzitter Bruno Stoffels.

Het Bal van Ro zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 14 september. Vanaf 20 uur is jong en oud welkom voor een leuke en ontspannende avond waarop oude bekenden elkaar tegen het lijf kunnen lopen en met een drankje in de hand kunnen bijpraten en dansen. “We willen opnieuw elke leeftijdscategorie dienen van hun favoriete muziek. Dus zullen we starten met oldies en evergreens om de nacht af te sluiten met hits uit een recenter verleden. Om middernacht verloten we onder de aanwezigen een nieuwe fiets, geschonken door één van onze sponsors.”

Dit jaar zal de opbrengst geschonken worden aan de organisatie Bednet. Bednet zorgt er voor dat zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, toch mee in de klas zitten van thuis uit via webcams en een internetverbinding. Vanaf nu al zijn toeganskaarten beschikbaar via de bestuursleden, de Facebookpagina van de Kameroade van Ro en bij volgende lokale handelaars:

- Party to Style (Fonteinstraat 23, 1640 Sint-Genesius-Rode)

- Café “Ons Parochiehuis” (Fonteinstraat 36, 1640 Sint-Genesius-Rode)

- Cocorico Alsemberg (Winderickxplein 16, 1652 Alsemberg

Een toegangskaart in voorverkoop kost 5 euro. Op 14 september 2019 betaal je aan de kassa 8 euro.