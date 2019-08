De Bruyne en Mertens leren kinderen Nederlands met speldoos Bart Kerckhoven

11u20 1 Sint-Genesius-Rode Vzw de Rand en de Koninklijke Belgische Voetbalbond lanceren samen een speldoos om kinderen een leuke en speelse manier de belangrijkste voetbalwoordenschat bij te brengen en te laten oefenen. De Rode Duivels helpen daarbij een handje.

De organisaties ontwikkelden samen een spel dat de kinderen op een toffe manier wat Nederlandse woorden moet bij brengen. Via het bekende memory en andere spelletjes oefenen en herhalen kinderen woordenschat die aan bod komt tijdens de trainingen of in de voetbalkantine. Op de kaartjes staat telkens een beeld, het juiste lidwoord en woord. Kinderen die al kunnen lezen, spelen het spel zelfstandig met vriendjes en oefenen tegelijk Nederlands. Ook Nederlandstalige kinderen die van voetbal houden vinden de kaartjes volgens de mensen van de Rand leuk om mee te spelen. “Voetbal is populair en zeker bij jonge kinderen”, zegt Cindy Van Dijck van vzw de Rand. “Voetbalclubs trekken een divers publiek aan, op het vlak van herkomst of cultuur, maar ook op het vlak van taal. Scholen raden ouders van kinderen die Nederlands leren ook aan om een hobby te zoeken in het Nederlands.” In verschillende clubs zijn er ook vrijwilligers die anderstalige leden Nederlands leren en die zoeken vaak speelse en leuke materialen die ze hiervoor kunnen gebruiken. “De speldoos beantwoordt aan deze vraag”, aldus Van Dijck.

Vzw ‘de Rand’ en de Koninklijke Belgische Voetbalbond werken voor het eerst samen via dit project. De speldozen zijn niet alleen bedoeld voor clubs maar ook sportdiensten, organisatoren van sportstages, scholen en bibliotheken kunnen er mee aan de slag. Naast de speldoos werken ze momenteel ook nog aan andere materialen die inzetten op integratie en oefenkansen Nederlands in de voetbalclub.