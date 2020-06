De Boesdaalhoeve pakt uit met Radio CoROna: presentatoren van Radio Ro maken comeback Bart Kerckhoven

17 juni 2020

Gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve blijft nog even dicht door de coronacrisis maar de mensen van het centrum zetten de komende weken de deuren wel virtueel open met Radio CoRona. Presentatoren van het vroegere Radio Ro kruipen nog eens achter de microfoon en maken wekelijks radio voor iedereen. Vanaf nu zondag 21 juni tot en met zondag 12 juli kan iedereen elke zondag via www.deboesdaalhoeve.be luisteren naar de radio luisteren. Wie graag wil meewerken aan de programma’s kan de Boesdaalhoeve contacteren via info@deboesdaalhoeve.be. Intussen kunnen er ook al verzoekjes aangevraagd worden zoals dat vroeger gebeurde in de Verzoekbus via een formulier op de site. De Halse Radio Victoria zorgt voor technische ondersteuning.