De Boesdaalhoeve gaat virtueel: jongeren kunnen zich dankzij Minecraft uitleven in Boesdaland

19 juni 2020

Gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve bestaat voortaan ook in het populaire computerspel Minecraft. In dat spel is de fantasie eindeloos en kan iedereen met blokken alles nabouwen. De organisatie Just4FUN bouwde het centrum na en in Boesdaland is zelfs een volledig schatteneiland dat verkend kan worden. De virtuele versie van de Boesdaalhoeve komt er omdat de Boesdaalhoeve door de coronacrisis maar beperkt open is voor het publiek en daardoor geen grote events kunnen georganiseerd worden. Iedereen kan via deze link inloggen en de virtuele Boesdaalhoeve verkennen. Just4FUN organiseerde in november vorig jaar voor het eerst een Jeugddag in de Boesdaalhoeve. Een tweede editie is al ingepland op 25 april 2021.