De Boekenstoet gaat opnieuw uit: Zestig vrijwilligers ontmoeten hun voorleesgezin Bart Kerckhoven

09 december 2019

10u43 0 Sint-Genesius-Rode Er is een nieuw seizoen van De Boekenstoet afgetrapt in gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve. De komende maanden gaan vrijwilligers voorlezen in gezinnen waar amper of weinig Nederlands gesproken wordt.

De Boekenstoet is een project van vzw de Horizon, vzw de Rand, de bibliotheken van Beersel en Sint-Genesius-Rode en de gemeentebesturen en OCMW’s van Beersel, Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Dit jaar wordt er voorgelezen bij zestig gezinnen. De zestig vrijwillige voorlezers kregen de kans om hun voorleesgezin te ontmoeten op het startfeest in de Boesdaalhoeve.

Gezinnen en voorlezers maakten kennis bij een hapje en een drankje. Nadien keken ze samen van de theatervoorstelling ‘Wie durft?’ van theatercompagnie ‘ De Spraakversterker’. Tot en met april volgend kaar worden er tien voorleesbezoekjes georganiseerd per gezin. Tussendoor gaan de gezinnen met hun voorlezer naar een lokale culturele activiteit. In mei sluiten ze de Boekenstoet in Zennevallei af met een eindfeest in elke gemeente.