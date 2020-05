Coronavirus dwarsboomt comeback Volkin’Ro Bart Kerckhoven

08 mei 2020

09u39 0

De comeback van het gratis muziekfestival Volkin’Ro in Sint-Genesius-Rode is met een jaar uitgesteld. Door de uitbraak van het coronavirus hebben de organisatoren beslist om het evenement te verzetten naar 2021. “Dat is jammer omdat onze ploeg hard gewerkt heeft aan een sterke line-up en leuke randanimatie”, laat de organisatie weten. “Het lijkt ons de meest evidente en verstandige keuze om ons kindje onder haar huidige vorm, namelijk een gezellig familiefestival dat jong en oud samenbrengt, niet te laten doorgaan. De gezondheid van onze vele bezoekers, artiesten en crew staat vanzelfsprekend op de eerste plaats. Daarom hebben wij er ook voor gekozen het festival niet te verplaatsen naar een latere datum. De volgende editie van Volkin’Ro zal plaatsvinden in augustus 2021.” Volkin’Ro stond na twee jaar afwezigheid opnieuw op de festivalkalender.