Concert van Udo in Sint-Genesiuskerk levert Bednet mooie cheque op Bart Kerckhoven

17 januari 2020

Zanger Udo trad tijdens het kerstmarktweekend op in de Sint-Genesiuskerk in Sint-Genesius-Rode. Het was al voor de zevende keer dat gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve, de Culturele Raad Rode en het gemeentebestuur de handen in elkaar sloegen voor een kerstconcert. Voor het eerst werd het concert betalend gemaakt zodat nadien een goed doel gesteund kon worden. Voor het eerste benefietconcert werd gekozen om Bednet te steunen. Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen toch mee in de klas zitten, maar dan van thuis uit. De organisatie maakt via het internet een verbinding tussen het zieke kind thuis en zijn of haar eigen klas. Driehonderd mensen zakten af naar de kerk voor het concert. Zo konden de organisatoren na afloop een mooie cheque van 1.425 euro overhandigen aan de mensen van Bednet.