Christophe d'Ansembourg is de oudste Belg ooit aan de start van de 24 Uur van Le Mans. 88ste editie zonder publiek vanwege Corona.

16 september 2020

11u32 0 Sint-Genesius-Rode Ons land telt in deze 88ste editie van de 24 Uur van Le Mans twee rookies. Brusselaar Adrien De Leener, die we zien in een Porsche in LM GTE Am en verrassend, de 57-jarige Christophe d’Ansembourg. Zonder een meter te rijden heeft hij al twee Belgische records gebroken. Op 57-jarige leeftijd zal deze gentleman driver de oudste Belgische rookie ooit zijn en bovendien is hij de oudste Belg ooit aan de start van de race. Het vorige record stond op naam van de 53-jarige Paul Frère. Frère won in 1960 de race op zijn 53ste, maar dat is niet de ambitie van d’Ansembourg.

“Gelukkig is er een Amerikaan van 74 jaar (Dominique Bastien) die dit jaar meedoet”, vertelt Christophe die leeft in Sint-Genesius-Rode. “Dus ik zal niet de oudste op de piste zijn.” De Brusselse ondernemer is wel wat gewoon op vlak van autosport, want heel vaak zien we hem in oudere racewagens. “Met ABS, tractiecontrole, schakelhendels aan het stuur… zijn de moderne prototypes gemakkelijker te besturen dan de oude, waar ik mee race. Ik ben gewoon een beetje bang voor hoe moe ik zondag, na een slapeloze nacht, zal zijn.”

d’Ansembourg heeft al deelgenomen aan vier grote 24-uursraces. “De Nürburgring in 1996 en daarna drie keer in Spa, de laatste maal in 2010 met een Aston Martin GT3. Echter veel heb ik niet met moderne wagens geracet. Na een paar Procar-races met BMW en Honda in de jaren negentig, schakelde ik snel over naar de historische F1- en Groep C-races.”

Verzameling...

Hij is ook de trotse eigenaar van een McLaren M26, een Williams FW07 en een Brabham BT49 waarmee hij sinds 2006 in F1 FIA Historic rijdt. Recent kocht hij ook een Peugeot 905 ex-Le Mans, een Jaguar SilkCut en recentelijk een Lola Aston Martin LMP1. “Ik droom er al een paar jaar van om deze geweldige race te rijden. Ik heb al meerdere keren deelgenomen aan Le Mans Classic, dus ik ken het circuit en zijn hoge snelheden. Het enige verschil is dat je bij deze LMP2-prototypes (een Ligier JSP217 met 600 pk) heel hard, heel laat en met je linkervoet moet remmen, wat ik niet gewend ben. Begin augustus, tijdens een evenement in Le Castellet, vroeg Erik Maris me of ik zijn teamgenoot wilde worden in Le Mans. Op mijn leeftijd kon ik niet echt lang meer wachten ... Ik rij bovendien met Adrien Tambay, de zoon van de voormalige rijder van mijn… McLaren F1. Onze ambitie is vooral om te finishen!”