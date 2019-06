Chauffeur rijdt zich vast in veld: wagen vat vuur terwijl inzittenden wegvluchten Bart Kerckhoven

21 juni 2019

08u17 4 Sint-Genesius-Rode De politie van de zone Rode is een onderzoek gestart nadat aan de Varkensdreef in Sint-Genesius-Rode donderdagnamiddag een wagen uitbrandde. Het gaat om brandstichting.

Omstreeks 15 uur reed de chauffeur van een wagen zich vast in Waterloos Veld in de buurt van de Varkensdreef. Een voorbijganger die merkte dat de auto vast zat wilde de chauffeur helpen maar de vier inzittenden sprongen uit de wagen en zetten het op een lopen. Intussen vatte de wagen ook vuur. De voorbijganger belde dan meteen de politie die met verschillende patrouilles de omgeving uitkamde. De brandweer kon wat later de brandende wagen blussen. Voorlopig is het nog een raadsel wat de bedoeling was van de vier mannen. Tijdens de zoekactie werd nog een politiehelikopter ingezet maar het viertal kon ontkomen. Het is nog onduidelijk of de auto gestolen was want op het moment van de feiten stond de wagen niet geseind als gestolen.