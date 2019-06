Celstraf met uitstel voor kinderpornocollectie(tje) WHW

20 juni 2019

15u33 0 Sint-Genesius-Rode Een 52-jarige man uit Sint-Genesius-Rode is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden met uitstel voor het bezit van een verzameling kinderporno.

De man werd opgepakt nadat uit een Spaans onderzoek bleek dat hij in 2015 kinderpornografische foto’s had aangekocht op het internet. Bij een huiszoeking vonden ze bij de getrouwde man 5 vuilniszakken vol homoseksuele porno. Niets strafbaar aan, maar op zijn computer troffen de speurders 6.079 foto’s van minderjarigen aan in zijn perfect geordende pornocollectie. De man bleek echter niet onder de indruk te zijn van de vondst. “Als dat illegaal is dan moet het maar niet op het internet staan. Dat de Computer Counter Unit zijn werk eens doet”, haalde hij uit. De verdediging minimaliseerde de feiten. “Ach, die kinderporno was een héél klein percentage van de 10.000 foto’s van meerderjarige mannen die er gevonden werden op de computer. Kinderporno was helemaal niet de essentie.” De rechter beaamde na bestudering van het dossier dat het merendeel van de foto’s geen kinderporno was. Toch was er nog steeds een deel van de foto’s waarop wel minderjarigen stonden. Daarom werd hij alsnog veroordeeld.