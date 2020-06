Celstraf met uitstel voor bezit van vloeibare XTC Wouter Hertogs

02 juni 2020

17u12 0 Sint-Genesius-Rode Een man uit sint-Genesius-rode heeft met succes verzet aangetekend tegen een veroordeling tot 1 jaar cel voor het bezit van drugs. De man had een kleine hoeveelheid drugs op zak toen hij gecontroleerd werd door de politie. De effectieve celstraf die hij op verzet kreeg werd nu met uitstel uitgesproken.

Bij een controle vond de politie op 13 januari 2019 1 gram ketamine en 60 milliliter vloeibare XTC bij de man. “Hulpje bij het uitgaan”, gaf de man toe. Hij werd vervolgd voor drugsbezit maar kwam niet opdagen ter zitting. Daarom kreeg hij bij verstek 1 jaar cel en een boete van 8.000 euro. De man werd op 15 januari gearresteerd en opgesloten. Hij tekende meteen verzet aan. “8.000 euro is toch echt wel een enorme boete voor dergelijke kleine hoeveelheden drugs”, aldus zijn advocaat. De rechter kon niet anders dan preciseren dat het om de minimumboete ging. De verdediging vroeg om een werkstraf of een straf met uitstel. “Mijn cliënt heeft al een zwaar leven gehad en doet niets anders dan werken. Als hij al eens een stapje in de wereld zet gebruikt hij drugs. Hij is hard aan het werken om daarvan af te raken”, klonk het. Ook de man zelf toonde berouw. “Ik heb echt mijn lesje geleerd”, sprak hij. De rechter had hier oren naar en gaf hem een straf met probatieuitstel. Wel moet hij zich laten begeleiden in zijn drugsproblematiek.