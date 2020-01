Cannabisplantage ontdekt in Sint-Genesius-Rode: 34-jarige Albanees opgepakt Bart Kerckhoven

30 januari 2020

16u20 50 Sint-Genesius-Rode De lokale politie van de zone Rode ontdekte woensdagavond een cannabisplantage in een gebouw langs de Hallesteenweg in Sint-Genesius-Rode. Er stonden ongeveer 1.400 planten.

De plantage werd ontdekt achterin het gebouw waar ooit Ital-Meubles gevestigd was. “De politie is donderdag samen met het labo van de gerechtelijke politie ter plaatse gegaan voor verdere vaststellingen en om de plantage te ontmantelen”, laat woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde weten. Het parket heeft intussen een onderzoeksrechter gevorderd voor een 34-jarige Albanese man en vraagt om zijn aanhouding. De man woonde in het gebouw. De komende dagen wordt uitgezocht hoe lang de plantage er al was en of er nog andere dossiers aan de zaak gelinkt kunnen worden.