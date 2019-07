Burgemeesters Sint-Genesius-Rode en Drogenbos leggen eed af bij gouverneur Bart Kerckhoven

23 juli 2019

Burgemeesters Pierre Rolin van Sint-Genesius-Rode en Alexis Calmeyn van Drogenbos hebben bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte de eed afgelegd. Calmeyn is al sinds 2007 burgemeester van Drogenbos en behaalde 824 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar op zijn lijst Drogenbos Plus-LB. Pierre Rolin werd in 2013 burgemeester van Sint-Genesius-Rode en kreeg 3.234 stemmen achter zijn naam. Zijn lijst IC-GB behaalde met 16 op 25 zetels een absolute meerderheid. Omdat de Raad van State een eerdere beslissing van Vlaams minister Liesbeth Homans vernietigde om hen niet te benoemen kunnen de burgemeesters uiteindelijk toch officieel aan de slag. Tot nu toe waren ze ‘dienstdoend’ in functie.