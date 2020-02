Braziliaans gezin voorlopig vrij na 2 maanden hechtenis: “De kinderen houden hier een psychologisch trauma aan over” Bart Kerckhoven

25 februari 2020

10u07 2 Sint-Genesius-Rode De Braziliaanse familie Cardoso is teruggekeerd naar Sint-Genesius-Rode. Het gezin met drie kinderen werd eind december opgepakt en overgebracht naar een asielcentrum in Zulte in afwachting van een uitwijzing naar Brazilië. Een advocate probeert nu de uitwijzing tegen te houden.

Flavio Divino Cardoso de Oliveira en Eismeiry Ferreira da Silva en hun drie kinderen Miller (11), Anthony (6) en Otavie (4) hebben twee maanden moeten wachten op een sprankeltje hoop, en dat is er nu. De Dienst Vreemdelingenzaken had de hechtenis van het gezin eerst met nog eens zestig dagen verlengd en tegen die beslissing was de advocate van de familie in beroep gegaan. Voor de raadkamer kregen ze gelijk en de overheid besloot niet meer in beroep te gaan. Het is wel nog niet zeker of de familie in België kan blijven, want de procedure voor de uitwijzing is nog niet van de baan.

Maandag raakte bekend dat burgemeester en gemeenteraadsvoorzitter Pierre Rolin (IC-GB) een buitengewone gemeenteraad bijeen roept op 3 maart om een motie te stemmen over de uitwijzing van het gezin. “Het verhaal heeft veel mensen aangegrepen”, zegt Rolin. “De situatie van de kinderen is schrijnend. Ze zijn plots weggerukt uit hun vertrouwde omgeving, kunnen niet meer naar school en dreigen uitgewezen te worden naar een land waar ze nog nooit geweest zijn en dus geen band mee hebben. Dit veroorzaakt psychologische trauma’s bij hen.”

Er is een petitie die rondgaat en al meer dan 7.000 keer ondertekend werd. “In onze gemeente kunnen inwoners een punt op de agenda zetten als het onderschreven wordt door minstens 180 inwoners en dat was hier zeker het geval. Daarom zetten we het op de agenda. Omdat de procedure loopt en er niet tot eind maart gewacht kan worden, heb ik beslist om een buitengewone raad bijeen te roepen”, aldus Rolin.

We willen de federale overheid er op wijzen dat deze wetgeving jonge kinderen treft en hen trauma’s bezorgd. Ik neem aan dat dit niet de bedoeling was van de wetgever toen die hele procedure werd opgesteld Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB)

In de motie wordt gevraagd om de kinderen, en bij uitbreiding ook de ouders, naar Rode te laten terugkeren in afwachting van een definitieve beslissing. Dat is intussen gebeurd. “We gaan de motie dan ook aanpassen op de raad via een amendement”, legt Rolin uit. “Maar de andere eis blijft wel relevant. We willen de federale overheid erop wijzen dat deze wetgeving jonge kinderen treft en hen trauma’s bezorgd. Ik neem aan dat dit niet de bedoeling was van de wetgever toen die hele procedure werd opgesteld. Dit is ook geen protestmotie tegen het asielbeleid. We vragen alleen maar wat menselijkheid van de overheid. We stellen vast dat in andere landen, zoals Nederland, kinderen wél extra beschermd worden in dergelijke procedures. Dit moet volgens ons dan ook zeker kunnen in een democratie als België.”