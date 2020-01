Brandweer bevrijdt vrouw uit gekantelde wagen na kettingbotsing op Zoniënwoudlaan Bart Kerckhoven

23 januari 2020

Bij een kettingbotsing op de Zoniënwoudlaan in Sint-Genesius-Rode vielen donderdagavond drie gewonden. De bestuurster van een Fiat reed omstreeks 20 uur richting Waterloosesteenweg toen ze de Champellaan wilde in rijden. Een andere vrouw kon niet meer tijdig remmen en reed de wagen langs achteren aan. In de mist zag wellicht ook een derde bestuurster te laat dat de wagens stil stonden. Haar wagen kantelde zelfs op het voetpad. Brandweerploegen van de zone Vlaams-Brabant West en Brussel kwamen ter plaatse om het slachtoffer uit de gekantelde auto te bevrijden. Ook een MUG-team kwam ter plaatse. Uiteindelijk werden de drie vrouwen met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurster van de tweede wagen is ook zwanger en werd preventief in het ziekenhuis onderzocht. De Zoniënwoudlaan bleef door het ongeluk wel meer dan anderhalf uur afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van het kruispunt met de Champellaan. De mist die lichtjes aanvroor tijdens de avond ligt waarschijnlijk aan de basis van het ongeval.