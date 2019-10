Attente buren helpen de politie tot twee keer toe om inbrekers te klissen Bart Kerckhoven

16 oktober 2019

10u35 2

Vorige week zijn ploegen van de politiezone Rode (Sint-Genesius-Rode/Drogenbos/Linkebeek er tot twee keer toe in geslaagd om inbrekers op te pakken nadat omwonenden de daders in en rond de huizen opmerkten. In de nacht van dinsdag op woensdag zag een buurman beweging in een woning in de wijk Klein Zwitserland. Omdat hij dat verdacht vond belde hij meteen de politie. Een ploeg kwam ter plaatse, doorzocht het huis en trof er drie twintigers aan die niet binnengebroken waren. Het trio bleek uit het Brusselse afkomstig en werd na verhoor ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde. Daar besloot de onderzoeksrechter om hen vrij te laten. Later op de week sloegen dieven toe in het gehucht De Hoek. Daar merkten buren donderdagavond enkele verdachte mannen in de buurt van een huis op. Een politiepatrouille was in de buurt en probeerde de verdachten meteen te arresteren maar die vluchtten weg in een wagen met Engelse nummerplaten. Uiteindelijk werd de auto klemgereden en konden nog twee inzittenden ontkomen maar een derde werd wel ingerekend. Ook die man werd ter beschikking gesteld van het parket en toen besliste de onderzoeksrechter van dienst om de dief wel onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.