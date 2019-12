Apotheker ontvangt verdachte brief: Veiligheidszone ingesteld en Civiele Bescherming opgetrommeld Bart Kerckhoven

12 december 2019

Groot alarm bij apotheek De Weer op de Zoniënwoudlaan woensdagnamiddag. Omstreeks 15.30 uur opende de apotheker een brief waar een wit poeder in zat. Omdat niet meteen duidelijk was om wat voor poeder het ging werden de hulpdiensten verwittigd. De politie en een ploeg van de brandweerzone Vlaams-Brabant kwamen ter plaatse en er werd een veiligheidszone ingesteld. Uiteindelijk moesten mensen van de Civiele Bescherming van de post Brasschaat opgetrommeld worden om de brief en het poeder op te halen. Alles zal nu verder onderzocht worden in een labo maar er is geen enkele aanwezig dat het om een gevaarlijke stof gaat. De apotheek bleef door het incident uren gesloten.