Al vier coronadoden in De Groene Linde, maar rusthuis krijgt geen testkits: “Dit is een levensgevaarlijke situatie” Bart Kerckhoven

09 april 2020

09u31 2 Sint-Genesius-Rode Vier bewoners van woonzorgcentrum De Groene Linde in Sint-Genesius-Rode overleden aan het coronavirus en verschillende anderen zijn besmet. Toch stelde de Vlaamse overheid geen testkits ter beschikking van het rusthuis. “Ik ben boos en ontgoocheld”, zegt burgemeester Pierre Rolin (IC-GB). “Dit is een levensgevaarlijke situatie.”

De Vlaamse overheid deelt in 85 rusthuizen testkits uit om bewoners te testen op het coronavirus. Het OCMW-rusthuis De Groene Linde is zwaar getroffen door de crisis, vier bewoners overleden er al aan de ziekte. Minstens zes andere mensen zijn besmet. De eerste Vlaamse coronadode viel op woensdag 11 maart te betreuren in het woonzorgcentrum aan de Zoniënwoudlaan. “Dan verwacht je toch dat ons rusthuis ook testkits zou krijgen?” vraagt burgemeester Rolin zich af. “Toen ik hoorde dat de Vlaamse overheid die ter beschikking ging stellen, heb ik de gouverneur en de bevoegde minister per brief er nog aan herinnerd hoe de situatie hier is. Jammer genoeg kregen we een mail dat De Groene Linde niet opgenomen is in de lijst. Dat is onbegrijpelijk.”

De burgemeester wil meer uitleg. “Ik kan hier nu geen vrede mee nemen”, zegt hij. “Ik wil best geloven dat er objectieve criteria zijn gebruikt bij de toewijzing van de tests, maar dan mogen ze wel laten weten welke die geweest zijn. We willen weten waarom De Groene Linde er geen recht op heeft.”

Rolin is nu van plan om zelf op zoek te gaan naar tests. “Dit is een levensgevaarlijke situatie”, aldus de burgemeester. “Het virus is nog aanwezig in het woonzorgcentrum en dan is het ontzettend belangrijk dat we de mensen die gezond zijn niet samen brengen met bewoners die het virus hebben. Minstens zes personen hebben de symptomen, maar sommigen hebben het misschien ook zonder dat ze symptomen vertonen. Als we niet weten wie het heeft, kunnen we dit niet oplossen. Ik verneem dat onderzoekers aan universiteiten zelf tests ontwikkelen en ik ben dan ook van plan om te bekijken of we via die weg aan testkits kunnen geraken. Het is de enige manier om het probleem aan te pakken. En intussen ben ik erg benieuwd naar het antwoord van de overheid.”