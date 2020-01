Agressief duo onder invloed valt na crash politieman aan: mannen verschijnen volgende maand al voor de rechter Bart Kerckhoven

24 januari 2020

15u37 3 Sint-Genesius-Rode Twee mannen die een agent verwonden bij een vechtpartij nadat ze een ongeval veroorzaakten moeten zich volgende maand al verantwoorden voor de correctionele rechtbank. De politie-inspecteur van de zone Rode was een week arbeidsongeschikt.

Vorige week vrijdag omstreeks 20 uur verloor de bestuurder van een BMW op de Eigenbrakelse Steenweg ter hoogte van restaurant Chez Eddy de controle over het stuur en knalde tegen een boom. Een politiepatrouille kwam ter plaatse om vaststellingen te doen van het ongeval. De twee inzittenden hadden duidelijk te veel gedronken maar toen de inspecteurs vroegen om een ademtest af te leggen liep het helemaal uit de hand. Beide mannen weigerden en plots haalde de bestuurder van de BMW zelfs uit naar één van de inspecteurs. De politieman raakte gewond aan het gezicht en probeerde zijn belager meteen te overmeesteren.

De andere man, die met een been in het gips zat, sprong op de rug van de inspecteur. Maar uiteindelijk lukte het de politiemensen om de eerste aanvaller te boeien. Met de hulp van drie collega’s van de zone Zennevallei konden beide agressievelingen uiteindelijk meegenomen worden naar het commissariaat. De andere man bleek zelfs een zakmes op zak te hebben. Ook op het commissariaat bleken de arrestanten nog niet gekalmeerd. De bestuurder probeerde de inspecteur die hij eerder aanviel nog een kopstoot te geven en de ander verdachte ging wild te keer in zijn cel. De mannen koelden uiteindelijk af in de cel en na een verhoor mochten ze beschikken maar eind februari moeten ze zich dus verantwoorden voor hun gedrag voor de correctionele rechtbank. Het gaat om een twintiger en een dertiger uit Waterloo. De inspecteur die aangevallen werd raakte behalve aan het gezicht ook gewond aan de arm en was een week arbeidsongeschikt.