Agenten treffen inbrekers aan...met broek op hun enkels Wouter Hertogs

20 april 2020

15u00 0 Sint-Genesius-Rode Een Oost-Europeaan is veroordeeld tot 12 maanden cel voor een poging inbraak in een woning in de Mezenlaan.

Op 5 juni 2018 zag een bewoonster de beklaagde met een minderjarige kompaan in de tuin van een woning lopen. Ze belde de politie. De agenten zagen bij hun aankomst de twee in het struikgewas staan met hun broek op hun enkels. Ze deden alsof ze een plasje maakten, een klassieke truc om van de politie af te geraken. Toen hen gevraagd werd wat ze daar deden antwoordden ze dat ze een vriendin zochten maar dat ze niet was komen opdagen. Ook dat bleek een klassieker in het genre te zijn. Omdat er braaksporen zichtbaar waren aan het rolluik werd hij veroordeeld voor poging inbraak. De man zelf gaf verstek.